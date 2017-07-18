«Коммерсант» сообщил о продаже Price.ru за 5 миллионов долларов. В Rambler&Co это опровергли

Обновление. В компании Rambler&Co «Медузе» заявили, что не продают Price.ru.

Сервис по сравнению цен Price.ru выставили на продажу за 5 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на неназванные источники в отрасли пишет «Коммерсант».

Покупателя на интернет-площадку ищут структуры Александра Мамута, владеющего Rambler&Co. Продажей актива занимается Deloitte, рассказал собеседник газеты.

В самой Rambler&Co, а также Deloitte информацию о продаже Price.ru не подтвердили.

По информации «Коммерсанта», покупкой ресурса интересовалась сеть «М.Видео», хотя в самой компании заявили, что к ним по этому поводу не обращались.