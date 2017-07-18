Правительство отказалось раскрывать Росгвардии врачебную тайну для проверки справок на оружие

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности выступила против предложения депутатов дать полиции и Росгвардии ограниченный доступ к врачебной тайне. Об этом со ссылкой на проект отзыва правительства пишут «Ведомости».

В кабинете министров решили, что расширение полномочий силовых ведомств «будет затрагивать интересы широкого круга лиц». Саму норму о допуске к врачебной тайне в правительстве назвали необоснованной.

Отзыв правительства был подготовлен на законопроект, предложенный руководством комитета Госдумы по безопасности. В нем предлагается дать полиции право запрашивать данные о противопоказаниях для управления автомобилем и занятия детективной деятельностью. Росгвардии хотят дать право проверять медицинские справки для владения оружием и сотрудников ЧОП.

Соавтор законопроекта единорос Эрнест Валеев заметил, что справки для водителей и на оружие получают «сомнительными способами». «Именно поэтому мы предложили дать Росгвардии право запрашивать информацию о медицинских противопоказаниях», — продолжает он.

По мнению Валеева, если медицинские учреждения будут просто сообщать полиции и Росгвардии, есть противопоказания или нет, это не нарушит врачебную тайну.

Источник «Ведомостей» в центральном аппарате МВД пояснил, что это ведомство и Росгвардия поддерживают законопроект, а возражения правительства носят «формальный характер».