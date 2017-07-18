Полторы тысячи студентов и преподавателей МГУ попросили Путина вмешаться в дело математика Богатова, арестованного за призывы к терроризму

В администрацию президента РФ Владимира Путина передано письмо 1544 студентов, аспирантов и преподавателей МГУ в поддержку математика Дмитрия Богатова, арестованного за призывы к терроризму. Об этом «Медиазоне» сообщил преподаватель механико-математического факультета Михаил Лобанов, который отнес письмо в администрацию президента.

Такое же письмо было накануне передано в канцелярию ректора МГУ Виктора Садовничего. Лобанов пояснил «Радио Свобода», что Путин — глава попечительского совета МГУ, а Садовничий возглавляет кафедру матанализа на мехмате МГУ, на которой учился Богатов.

В обращении Путина и Садовничего просят обратиться в СК РФ для «детального рассмотрения дела» и привлечения к нему «компетентных специалистов».

Авторы письма «уверены, [что] Богатова преследуют ошибочно: посты, которые содержат призывы, отправляли с его IP-адреса — но написал их другой человек », поскольку арестованный «был администратором одного из выходных узлов интернет-браузера Tor и тем самым давал возможность другим людям выходить в Интернет с его компьютера».

«Для того, чтобы разобраться в деталях произошедшего, необходимо понимание того, как устроена сеть интернет и в чем принцип работы Tor-браузера. На суде об избрании меры пресечения сторона обвинения показало себя некомпетентной в тематике дела, обосновывая свою позицию только совпадением IP-адресов», — говорится в письме.