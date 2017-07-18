Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на РБК. Он уже судится с Навальным из-за слов о криминальном прошлом
Предприниматель Сергей Михайлов, которого часто называют в СМИ криминальным авторитетом по кличке Михась, подал в суд на РБК, сообщает RNS.
В исковом заявлении Михайлов требует опровергнуть некие сведения на сайте РБК и просит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. О каких именно сведениях идет речь, не сообщается. В пресс-службе РБК заявили, что еще не получили заявления Михайлова.
Иск зарегистрирован 10 июля, дата начала его рассмотрения не называется.
«Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрировано в суде 10 июля», — сообщили RNS в пресс-службе Гагаринского суда. Ответчик требует «удалить с интернет-сайта порочащую информацию, а также опубликовать на сайте опровержение данной информации и взыскать моральный вред в размере 300 тысяч (рублей. — RNS)», — сообщил представитель пресс-службы суда. Дата заседания по этому делу пока не назначена, уточнили в суде.