Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на РБК. Он уже судится с Навальным из-за слов о криминальном прошлом

Предприниматель Сергей Михайлов, которого часто называют в СМИ криминальным авторитетом по кличке Михась, подал в суд на РБК, сообщает RNS.

В исковом заявлении Михайлов требует опровергнуть некие сведения на сайте РБК и просит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. О каких именно сведениях идет речь, не сообщается. В пресс-службе РБК заявили, что еще не получили заявления Михайлова.

Иск зарегистрирован 10 июля, дата начала его рассмотрения не называется.