Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на РБК. Он уже судится с Навальным из-за слов о криминальном прошлом

RNS
11:30, 18 июля 2017
Надежный источник

Предприниматель Сергей Михайлов, которого часто называют в СМИ криминальным авторитетом по кличке Михась, подал в суд на РБК, сообщает RNS.

В исковом заявлении Михайлов требует опровергнуть некие сведения на сайте РБК и просит компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. О каких именно сведениях идет речь, не сообщается. В пресс-службе РБК заявили, что еще не получили заявления Михайлова.

Иск зарегистрирован 10 июля, дата начала его рассмотрения не называется.

«Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрировано в суде 10 июля», — сообщили RNS в пресс-службе Гагаринского суда. Ответчик требует «удалить с интернет-сайта порочащую информацию, а также опубликовать на сайте опровержение данной информации и взыскать моральный вред в размере 300 тысяч (рублей. — RNS)», — сообщил представитель пресс-службы суда. Дата заседания по этому делу пока не назначена, уточнили в суде.

RNS
Последний раз РБК писал о Сергее Михайлове 14 июня. В заметке говорилось о том, что Михайлов подал иск к Алексею Навальному и его антикоррупционному фонду из-за того, что в фильме ФБК говорилось о связях предпринимателя с криминальным миром.
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