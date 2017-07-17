Страдающего редким заболеванием Антона Мамаева вернули в больницу при СИЗО. Его осудили за разбой
Осужденного за разбой Антона Мамаева после медицинского обследования вернули в больницу при СИЗО № 1 «Матросская тишина» в Москве. Об этом 17 июля сообщили в Федеральной службе исполнения наказания.
Сейчас Мамаев, страдающий спинальной мышечной атрофией, находится в палате для инвалидов-колясочников. За ним ухаживает осужденный, который занимается хозяйственным обеспечением СИЗО.
ФСИН также сообщила, что направила результаты заключения врачей в суд, чтобы освободить Мамаева из-под стражи.
10 июля о приговоре Мамаеву написал «Московский комсомолец». Инвалида, который не может передвигаться без посторонней помощи, приговорили к 4,5 года колонии за участие в нападении на двух человек, чтобы отнять мотороллер.
После публикации прокуратура обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить приговор Мамаеву из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального закона».