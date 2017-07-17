Страдающего редким заболеванием Антона Мамаева вернули в больницу при СИЗО. Его осудили за разбой

Осужденного за разбой Антона Мамаева после медицинского обследования вернули в больницу при СИЗО № 1 «Матросская тишина» в Москве. Об этом 17 июля сообщили в Федеральной службе исполнения наказания.

Сейчас Мамаев, страдающий спинальной мышечной атрофией, находится в палате для инвалидов-колясочников. За ним ухаживает осужденный, который занимается хозяйственным обеспечением СИЗО.

ФСИН также сообщила, что направила результаты заключения врачей в суд, чтобы освободить Мамаева из-под стражи.