«Роснефть» оказалась крупнейшей в мире нефтегазовой компанией по тратам на вертолеты

Госкомпания «Роснефть» в 2017 году потратит на вертолетные перевозки около 21 миллиарда рублей. Такая сумма, по данным «Ведомостей», складывается из тендеров самой «Роснефти» и ее «внучатой» компании «РН-Аэрокрафт».

Такие расходы, как отмечает издание, делают «Роснефть» мировым лидером по затратам на вертолетные перевозки. Ближайшим конкурентом является норвежская Statoil, которая в 2016 году потратила на вертолеты более 284 миллионов долларов (17 миллиардов рублей).

Вертолеты «РН-Аэрокрафта» компания «Роснефть» называет «своими». В парк входят 16 средних вертолетов итальянской Leonardo Helicopters (бывшая Agusta Westland) и 12 тяжелых Ми-8. При этом два из десяти итальянских AW139 «Роснефть» сдает в аренду специальному летному отряду «Россия» — на них летает премьер-министр Дмитрий Медведев.

В контрактах на 2016–2017 годы указано, что налет машин «Роснефти» должен составить 1640 часов при расходах 235 миллионов долларов. Из этого следует, что час полета стоит более 8,5 миллиона рублей — на порядок больше, чем у сторонних компаний. В договоре 2014 года объясняется, что почти все расходы приходятся на обеспечение постоянной готовности к полету.

Как отмечает заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов, госкомпании никак не ограничены в закупках вертолетов. Перевозка чиновников на таких вертолетах также не считается взяткой с точки зрения закона.