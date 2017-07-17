«Он испугался и выронил телефон». Полиция отказалась возбуждать дело о разбитом телефоне журналиста «Эха» в Оренбурге
Полиция Оренбурга не стала возбуждать уголовное дело из-за поврежденного телефона шеф-редактора местного бюро «Эха Москвы» Максима Курникова. Об этом со ссылкой на текст постановления об отказе в возбуждении дела пишет «Медиазона».
Поводом для отказа стало то, что Курников не представил справку об ущербе, хотя сам журналист заявляет, что передал документы.
Помимо этого в постановлении есть объяснения предпринимателя Александра Либкинда, который, по словам Курникова, схватил его телефон и бросил на землю. Либкинд заявил, что просто поднял руку к лицу, после чего Курников якобы сам выронил телефон.
Отмечается, что отказ в возбуждении дела вынесен по статье об умышленном повреждении имущества (167 УК). Материалы о воспрепятствовании работе журналиста (144 УК) переданы в Следственный комитет.
«Когда данный мужчина с сотовым телефоном приблизился к Либкинду, то у него разболелся зуб и он интенсивно поднял руку к лицу и тогда, возможно, мужчина испугался движения и выронил телефон, который упал на землю», — приводятся в постановлении показания Либкинда.