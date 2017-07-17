«Он испугался и выронил телефон». Полиция отказалась возбуждать дело о разбитом телефоне журналиста «Эха» в Оренбурге

Полиция Оренбурга не стала возбуждать уголовное дело из-за поврежденного телефона шеф-редактора местного бюро «Эха Москвы» Максима Курникова. Об этом со ссылкой на текст постановления об отказе в возбуждении дела пишет «Медиазона».

Поводом для отказа стало то, что Курников не представил справку об ущербе, хотя сам журналист заявляет, что передал документы.

Помимо этого в постановлении есть объяснения предпринимателя Александра Либкинда, который, по словам Курникова, схватил его телефон и бросил на землю. Либкинд заявил, что просто поднял руку к лицу, после чего Курников якобы сам выронил телефон.

Отмечается, что отказ в возбуждении дела вынесен по статье об умышленном повреждении имущества (167 УК). Материалы о воспрепятствовании работе журналиста (144 УК) переданы в Следственный комитет.