Обвинение попросило дать журналисту РБК Александру Соколову четыре года колонии

Гособвинение попросило приговорить журналиста РБК Александра Соколова к четырем годам колонии. Соколов обвиняется в организации деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, Соколов вместе с публицистом Юрием Мухиным, а также с Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым создал инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», чтобы продолжить деятельность организации «Армия воли народа», которая запрещена судом как экстремистская.

Мухина прокуратура просит приговорить к 4,5 годам колонии, для Барабаша и Парфенова запрошены четырехлетние сроки.