Обвинение попросило дать журналисту РБК Александру Соколову четыре года колонии

Медиазона
10:08, 17 июля 2017

Гособвинение попросило приговорить журналиста РБК Александра Соколова к четырем годам колонии. Соколов обвиняется в организации деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, Соколов вместе с публицистом Юрием Мухиным, а также с Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым создал инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», чтобы продолжить деятельность организации «Армия воли народа», которая запрещена судом как экстремистская.

Мухина прокуратура просит приговорить к 4,5 годам колонии, для Барабаша и Парфенова запрошены четырехлетние сроки.

Сам Соколов, до задержания работавший в РБК, связывает дело со своей журналистской деятельностью — он автор резонансного расследования о коррупции при строительстве космодрома «Восточный». «Репортеры без границ» требовали освободить его.

Медиазона
Александр Соколов был задержан в июле 2015 года по обвинению в причастности к экстремизму. Соколов вину отрицает.
Правозащитники «Мемориала» признали Соколова и других фигурантов этого дела политическим заключенным.
Во время ежегодных пресс-конференций в 2015 и 2016 году президента Владимира Путина дважды спрашивали о судьбе Александра Соколова. Президент оба раза обещал разобраться в ситуации.
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