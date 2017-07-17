Обвинение попросило дать журналисту РБК Александру Соколову четыре года колонии
Гособвинение попросило приговорить журналиста РБК Александра Соколова к четырем годам колонии. Соколов обвиняется в организации деятельности экстремистской организации.
По версии следствия, Соколов вместе с публицистом Юрием Мухиным, а также с Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым создал инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», чтобы продолжить деятельность организации «Армия воли народа», которая запрещена судом как экстремистская.
Мухина прокуратура просит приговорить к 4,5 годам колонии, для Барабаша и Парфенова запрошены четырехлетние сроки.
Сам Соколов, до задержания работавший в РБК, связывает дело со своей журналистской деятельностью — он автор резонансного расследования о коррупции при строительстве космодрома «Восточный». «Репортеры без границ» требовали освободить его.