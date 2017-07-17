Краснодарский совет судей запросил информацию о свадьбе дочери судьи и следователя СК 

Коммерсант
17:42, 17 июля 2017
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Совет судей Краснодарского края запросил у организаторов свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой и следователя СК информацию о стоимости торжества. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя Совета Владимира Кисляка.

По его словам, компании не обязаны отчитываться перед Советом судей, но он рассчитывает, что организаторы свадьбы пойдут навстречу.

Как заявил Владимир Кисляк, Совет судей также проверит информацию о якобы поддельном дипломе Хахалевой, который позволил ей устроиться на работу в суд.

Совет судей не наделен полномочиями требовать отчета от коммерческих структур, но мы надеемся, что организаторы свадьбы пойдут нам навстречу и предоставят данные», — сообщил Владимир Кисляк.

Коммерсант
Свадьба дочери Елены Хахалевой и следователя СК стали обсуждать после поста адвоката Сергея Жорина, который заявил, что торжество обошлось в два миллиона долларов. По его словам, молодоженам подарили «Бентли». На свадьбе выступали Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Все они заявили, что семья не оплачивала их услуги — они либо приехали по дружбе, либо за деньги гостей. Сама Хахалева заявила, что за свадьбу заплатил ее бывший муж-бизнесмен.
После появления информации о свадьбе за два миллиона долларов также стали обсуждать некую справку из Тбилисского государственного университета, где говорилось, что Хахалева там не получала диплома. При этом в одной из биографий написано, что она закончила именно этот вуз. По этому поводу Хахалева комментариев не давала.

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