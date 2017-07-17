Краснодарский совет судей запросил информацию о свадьбе дочери судьи и следователя СК 

Совет судей Краснодарского края запросил у организаторов свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой и следователя СК информацию о стоимости торжества. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя Совета Владимира Кисляка.

По его словам, компании не обязаны отчитываться перед Советом судей, но он рассчитывает, что организаторы свадьбы пойдут навстречу.

Как заявил Владимир Кисляк, Совет судей также проверит информацию о якобы поддельном дипломе Хахалевой, который позволил ей устроиться на работу в суд.