ФСИН попросила продлить Навальному испытательный срок
Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой продлить на год испытательный срок политику Алексею Навальному. Об этом 17 июля заявили в пресс-службе ФСИН.
Просьба ФСИН связана с тем, что за акцию 12 июня Навальному назначили 25 суток административного ареста. Навального также предупредили, что за нарушения ему могут заменить условный срок на реальный.
11 июля в Симоновский суд Москвы поступило ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального на реальный. Затем выяснилось, что документ не был подписан, а во ФСИН заявили, что ничего не отправляли.
До этого ФСИН уже дважды пыталась заменить Навальному условный срок на реальный. Оба раза суды отказывали в этом.
Условные наказания с испытательными сроками назначены Навальному по двум уголовным делам: о хищении средств «Ив Роше» и о хищении имущества «Кировлеса».