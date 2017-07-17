ФСИН попросила продлить Навальному испытательный срок

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой продлить на год испытательный срок политику Алексею Навальному. Об этом 17 июля заявили в пресс-службе ФСИН.

Просьба ФСИН связана с тем, что за акцию 12 июня Навальному назначили 25 суток административного ареста. Навального также предупредили, что за нарушения ему могут заменить условный срок на реальный.