Бывшего начальника МВД по СЗФО посадили на семь лет за «золотые парашюты» подчиненным

Бывший начальник управления МВД по Северо-Западному федеральному округу Виталий Быков приговорен к семи годам заключения за хищение денег, сообщает «Интерфакс». Ему также присудили штраф в 400 тысяч рублей и лишили звания генерал-майора.

Виталий Быков возглавлял управление МВД с 2010 года. Весной 2014 года подразделение расформировали. Как считают следователи, при ликвидации Быков выписывал бывшим сотрудникам премии от 340 до 700 тысяч рублей. В итоге ущерб оценили в 19 миллионов рублей.

Другие фигуранты дела, трое подчиненных Быкова также признаны виновными и приговорены к срокам от трех с половиной до четырех лет лишения свободы.