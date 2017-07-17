«АвтоВАЗ» сократит восемь тысяч человек

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует в течение двух лет сократить более восьми тысяч рабочих мест. Об этом заявил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По его словам, в 2017 году будет сокращено 6 тысяч человек, в 2018-м — еще 2,2 тысячи. Бабич отметил, что все сокращенные получат положенные выплаты и смогут найти новую работу.