«АвтоВАЗ» сократит восемь тысяч человек
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует в течение двух лет сократить более восьми тысяч рабочих мест. Об этом заявил полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
По его словам, в 2017 году будет сокращено 6 тысяч человек, в 2018-м — еще 2,2 тысячи. Бабич отметил, что все сокращенные получат положенные выплаты и смогут найти новую работу.
«Люди должны получить все положенные выплаты, люди должны получить новые профессии, новые хорошо оплаченные рабочие места. Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности», — уточнил полпред.
На «АвтоВАЗе» работают более 39 тысяч человек.
В июне 2017 года руководство компании предполагало, что под сокращения подпадут только около двух тысяч человек.