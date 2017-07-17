АФК «Система» объявила технический дефолт из-за ареста активов по требованию «Роснефти»

АФК "Система"
07:15, 17 июля 2017
Надежный источник

АФК «Система» объявила о техническом дефолте (невозможности продолжать выплаты) по кредитам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт наступает 17 июля.

Причиной дефолта стал арест активов «Системы» в рамках тяжбы с госкомпанией «Роснефть». Суд наложил арест на акции МТС, «Медси» и БЭСК.

Сам технический дефолт, подчеркивает «Система», носит «сугубо формальный характер». Корпорация намерена продолжать выплаты по кредитам в полном объеме.

После объявления технического дефолта акции «Системы» на Московской бирже упали на 3 процента к предыдущему закрытию торгов, затем котировки отыграли часть падения.

Несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

АФК "Система"
Активы «Системы» были арестованы по требованию «Роснефти» 26 июня. «Системе» пока не удалось оспорить это решение суда.
«Роснефть» через арбитражный суд добивается от «Системы» более 170 миллиардов рублей. В такую сумму госкомпания оценила потери «Башнефти» за то время, пока ей владела «Система». Сейчас башкирская нефтяная компания принадлежит «Роснефти».

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