АФК «Система» объявила технический дефолт из-за ареста активов по требованию «Роснефти»
АФК «Система» объявила о техническом дефолте (невозможности продолжать выплаты) по кредитам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт наступает 17 июля.
Причиной дефолта стал арест активов «Системы» в рамках тяжбы с госкомпанией «Роснефть». Суд наложил арест на акции МТС, «Медси» и БЭСК.
Сам технический дефолт, подчеркивает «Система», носит «сугубо формальный характер». Корпорация намерена продолжать выплаты по кредитам в полном объеме.
После объявления технического дефолта акции «Системы» на Московской бирже упали на 3 процента к предыдущему закрытию торгов, затем котировки отыграли часть падения.
Несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.