АФК «Система» объявила технический дефолт из-за ареста активов по требованию «Роснефти»

АФК «Система» объявила о техническом дефолте (невозможности продолжать выплаты) по кредитам на сумму около 3,9 миллиарда рублей. Дефолт наступает 17 июля.

Причиной дефолта стал арест активов «Системы» в рамках тяжбы с госкомпанией «Роснефть». Суд наложил арест на акции МТС, «Медси» и БЭСК.

Сам технический дефолт, подчеркивает «Система», носит «сугубо формальный характер». Корпорация намерена продолжать выплаты по кредитам в полном объеме.

После объявления технического дефолта акции «Системы» на Московской бирже упали на 3 процента к предыдущему закрытию торгов, затем котировки отыграли часть падения.