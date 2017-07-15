«Спартак» выиграл Суперкубок России. Все голы были забиты в дополнительное время

Московский «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России. Команда обыграла другой столичный клуб «Локомотив» со счетом 2:1.

Все три гола были забиты в дополнительное время. На 101-й минуте матча спартаковец Луис Адриано открыл счет, на 113-й «Спартак» увеличил преимущество — забил Куинси Промес. За «Локомотив» успел отличиться Мануэл Фернандеш.