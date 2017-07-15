«Спартак» выиграл Суперкубок России. Все голы были забиты в дополнительное время

Meduza
21:47, 14 июля 2017

Московский «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России. Команда обыграла другой столичный клуб «Локомотив» со счетом 2:1.

Все три гола были забиты в дополнительное время. На 101-й минуте матча спартаковец Луис Адриано открыл счет, на 113-й «Спартак» увеличил преимущество — забил Куинси Промес. За «Локомотив» успел отличиться Мануэл Фернандеш.

Гол «Локомотива». Фрагмент матча «Спартак» — «Локомотив». Суперкубок России по футболу 2017
Сергей Лазарев
«Спартак» в прошлом сезоне стал чемпионом России, «Локомотив» выиграл Кубок России, поэтому эти команды встретились в матче за Суперкубок. Этой игрой начинается новый сезон российской премьер-лиги.
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