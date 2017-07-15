Двух полковников ФСБ арестовали за взятку. Они требовали деньги у ЧОП за контракт с компанией, которая обслуживает дипломатов в Москве
Московский гарнизонный военный суд арестовал полковников ФСБ Андрея Кутернина и Алексея Костенкова по обвинению в получении взятки в размере около миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Когда это произошло, не сообщается. По информации газеты, недавно суд продлил им арест.
Как пишет «Коммерсант», Кутернин курировал в центральном аппарате ФСБ работу Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) — коммерческой организации, которая обслуживает иностранные представительства в Москве. Костенков был его заместителем.
По версии следствия, они вымогали взятки у руководства охранной фирмы «ЧОП „Отряд-1“» за заключение договора с ГлавУпДК. Так, во время подготовки договора в октябре 2016 года глава компании передал им 200 тысяч рублей.
В дальнейшем он заплатил им еще несколько раз (в том числе за увеличение количества охраняемых объектов), после чего, как следует из публикации, обратился в управление собственной безопасности ФСБ. Костенков и Кутернин были задержаны с поличным.
В «ЧОП „Отряд-1“» и ГлавУпДК не стали комментировать уголовное дело.
В свою очередь, ЧОП и ГлавУпДК при МИД России заключили договор стоимостью 113,9 млн руб., который будет действовать в течение двух лет — с 9 июня 2017 по 31 июля 2019 года. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте ГлавУпДК, в соответствии с контрактом «Отряд-1» получил под охрану здания самого управления по обслуживанию дипломатического корпуса и его культурного центра, а всего 15 различных объектов.