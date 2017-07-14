В Турции задержали семью из Саратовской области за попытку сбежать в Сирию

Власти Турции задержали при попытке перехода границы с Сирией четырех граждан России: Светлану Уханову, Евгения Кочаари и двух дочерей Ухановой в возрасте одного года и шести лет. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на бывшего мужа Ухановой Сергея.

Сергей Уханов утверждает, что Светлана около года назад ушла от него к мусульманину Евгению Кочаари и вышла за него замуж. Свадьбу сыграли по мусульманскому обычаю. Некоторое время назад Светлана сообщила бывшему мужу, что собирается на отдых в Турцию, и он, как сообщает издание haqqin.az, дал разрешение на вывоз за рубеж своей шестилетней дочери, рассчитанное до 30 июня.

По словам Уханова, Светлану с двумя дочерьми и новым мужем задержали с поддельными документами при попытке отправиться в Сирию. Он предполагает, что они собирались в Сирии вступить в ряды террористической группировки «Исламское государство».

В настоящее время все задержанные находятся под стражей в депортационной тюрьме в Турции. Предполагалось, что 7 июля семью должны были депортировать в Азербайджан, поскольку, по некоторым сведениям, у детей есть азербайджанские паспорта, но этого не произошло.

Как пишет РИА Новости, в посольстве РФ в Турции уже отправили запрос турецким властям по поводу определения местонахождения Светланы Ухановой и ее дочерей.