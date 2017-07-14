Три палестинца открыли огонь на Храмовой горе в Иерусалиме

В Иерусалиме на Храмовой горе три человека открыли стрельбу, сообщает Associated Press.

Нападавшие ранили трех человек, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие были застрелены полицейскими. По данным Jerusalem Post, они были гражданами Израиля. Мужчины были вооружены самодельными пистолетами и ножами.

В связи с нападением доступ на Храмовую гору будет закрыт, также будет отменена пятничная молитва. Полиция называет нападавших террористами.

Обновление. После написания заметки стало известно, что два пострадавших в результате стрельбы погибли. Они были сотрудниками полиции.