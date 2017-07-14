Суд в Манчестере посадил британца за участие в войне на востоке Украины. Его признали террористом

Русская служба "Би-би-си"
15:41, 14 июля 2017
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Суд в Манчестере вынес приговор подданному Великобритании Бенджамину Стимсону, который участвовал в войне на востоке Украины на стороне сепаратистов ДНР.

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», Стимсон получил пять лет и четыре месяца тюрьмы по обвинению в терроризме. Это первый такой приговор, вынесенный в Великобритании в связи с конфликтом на востоке Украины.

Стимсон признал себя виновным в содействии террористической деятельности. Изначально ему инкриминировали подготовку и совершение терактов, но затем эти обвинения были сняты. Более того, суд не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в боевых действиях.

Стимсон утверждал в суде, что провел на востоке Украины четыре месяца и все это время работал водителем скорой помощи. Однако на фотографиях из Донбасса британец снят с оружием в руках.

Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Великобритании.

Русская служба "Би-би-си"
Бенджамин Стимсон в начале августа 2015 года прибыл в Москву, а затем отправился в Донбасс. В конце ноября того же года он вернулся в Великобританию, где его немедленно задержали.
Стимсон был одним из героев репортажа «Би-би-си» о британцах, участвующих в войне на востоке Украины. Он рассказывал, что полтора года был без работы в Великобритании и решил уехать из-за отсутствия перспектив. Стимсон также говорил о «западной империалистической агрессии против России, против людей, которые не играют в западные игры».
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