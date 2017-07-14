Суд в Манчестере посадил британца за участие в войне на востоке Украины. Его признали террористом

Суд в Манчестере вынес приговор подданному Великобритании Бенджамину Стимсону, который участвовал в войне на востоке Украины на стороне сепаратистов ДНР.

Как сообщает Русская служба «Би-би-си», Стимсон получил пять лет и четыре месяца тюрьмы по обвинению в терроризме. Это первый такой приговор, вынесенный в Великобритании в связи с конфликтом на востоке Украины.

Стимсон признал себя виновным в содействии террористической деятельности. Изначально ему инкриминировали подготовку и совершение терактов, но затем эти обвинения были сняты. Более того, суд не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в боевых действиях.

Стимсон утверждал в суде, что провел на востоке Украины четыре месяца и все это время работал водителем скорой помощи. Однако на фотографиях из Донбасса британец снят с оружием в руках.