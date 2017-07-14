Суд в Манчестере посадил британца за участие в войне на востоке Украины. Его признали террористом
Суд в Манчестере вынес приговор подданному Великобритании Бенджамину Стимсону, который участвовал в войне на востоке Украины на стороне сепаратистов ДНР.
Как сообщает Русская служба «Би-би-си», Стимсон получил пять лет и четыре месяца тюрьмы по обвинению в терроризме. Это первый такой приговор, вынесенный в Великобритании в связи с конфликтом на востоке Украины.
Стимсон признал себя виновным в содействии террористической деятельности. Изначально ему инкриминировали подготовку и совершение терактов, но затем эти обвинения были сняты. Более того, суд не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в боевых действиях.
Стимсон утверждал в суде, что провел на востоке Украины четыре месяца и все это время работал водителем скорой помощи. Однако на фотографиях из Донбасса британец снят с оружием в руках.
Oldham man Benjamin Stimson jailed for 5 yrs, 4 months after admitting fighting with Russian-backed militia in Ukraine. pic.twitter.com/eblz4i396S— steve swann (@steveswannBBC) July 14, 2017
Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Великобритании.