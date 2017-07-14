Сбербанк сообщил о попытках вброса фальшивых купюр в банкоматы

Сбербанк зафиксировал несколько случаев вброса фальшивых купюр через банкоматы, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

Мошенники, пояснил он, вносят через банкоматы на карточные счета фальшивые купюры, а затем выполняют операцию снятия наличных и получают, в итоге, подлинные банкноты.

Случаи вброса фальшивых купюр через банкоматы, по словам Кузнецова, были зафиксированы ЦБ в нескольких регионах, но основная доля таких случаев пришлась на Москву и Московскую область.

Сбербанк, добавил он, из-за нового вида мошенничества был вынужден перенастроить некоторые из своих банкоматов.