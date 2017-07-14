Сбербанк сообщил о попытках вброса фальшивых купюр в банкоматы

Интерфакс
12:05, 14 июля 2017
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Сбербанк зафиксировал несколько случаев вброса фальшивых купюр через банкоматы, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

Мошенники, пояснил он, вносят через банкоматы на карточные счета фальшивые купюры, а затем выполняют операцию снятия наличных и получают, в итоге, подлинные банкноты.

Случаи вброса фальшивых купюр через банкоматы, по словам Кузнецова, были зафиксированы ЦБ в нескольких регионах, но основная доля таких случаев пришлась на Москву и Московскую область.

Сбербанк, добавил он, из-за нового вида мошенничества был вынужден перенастроить некоторые из своих банкоматов.

«Были так называемые „склейки“, где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — пояснил Кузнецов.

Интерфакс
О росте случаев вброса фальшивых купюр через банкоматы в июне сообщал первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. «Основная причина — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака», — заявил Лунтовский, добавив, что ЦБ требует проверять четыре защитных признака.
В первом квартале 2017 года ЦБ выявил в банковской системе РФ более 12 тысяч поддельных купюр. Самыми популярными у фальшивомонетчиков являются банкноты номиналом в пять тысяч рублей, на них пришлось более половины всех выявленных подделок.
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