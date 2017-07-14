Сбербанк сообщил о попытках вброса фальшивых купюр в банкоматы
Сбербанк зафиксировал несколько случаев вброса фальшивых купюр через банкоматы, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
Мошенники, пояснил он, вносят через банкоматы на карточные счета фальшивые купюры, а затем выполняют операцию снятия наличных и получают, в итоге, подлинные банкноты.
Случаи вброса фальшивых купюр через банкоматы, по словам Кузнецова, были зафиксированы ЦБ в нескольких регионах, но основная доля таких случаев пришлась на Москву и Московскую область.
Сбербанк, добавил он, из-за нового вида мошенничества был вынужден перенастроить некоторые из своих банкоматов.
«Были так называемые „склейки“, где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — пояснил Кузнецов.