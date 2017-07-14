Прокладкой телефонных кабелей и интернета в районах реновации в Москве займется один оператор

Мэрия Москвы планирует создать специального оператора инфраструктуры для прокладки линий связи к новым домам, которые будут строить взамен снесенных по программе реновации. Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный источник в правительстве Москвы, а также подтвердили в «Акадо» и «Ростелекоме».

После сноса домов единый оператор заново проложит кабельную канализацию, которая сейчас более чем в 80 процентах случаев принадлежит МГТС. Средства на прокладку канализации выделят из городского бюджета.

Помимо этого, как выяснили «Ведомости», новый оператор займется прокладкой кабеля и внутри построенных домов. Отмечается, что в проект будет заложена возможность допуска в дом нескольких провайдеров связи, а значит им не придется тянуть линии по воздуху.