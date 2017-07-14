После убийства полицейских у Храмовой горы задержан муфтий Иерусалима

В Иерусалиме после нападения на полицейских на Храмовой горе задержан главный муфтий города Мухаммад Ахмад Хуссейн, сообщает AFP со ссылкой на его сына.

Он был задержан во время акции местных мусульман, протестовавших из-за закрытия мечети для пятничной молитвы в связи со случившимся.

Причина задержания неизвестна. Позже священнослужитель сообщил агентству о своем освобождении.