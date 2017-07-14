Минздрав предложил штрафовать работодателей за отказ сотрудников пройти диспансеризацию

Министерство здравоохранения предлагает ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, Минздрав выступает за повышение тарифа отчислений в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры.

Такое предложение, сообщили источники издания, обсуждалось в мае на совещании в Минздраве с участием представителей Минюста и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В конце июня Минздрав уведомил о нем правительство.

Размер ставки и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.