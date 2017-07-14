Минздрав предложил штрафовать работодателей за отказ сотрудников пройти диспансеризацию

Коммерсант
05:43, 14 июля 2017
Надежный источник

Министерство здравоохранения предлагает ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, Минздрав выступает за повышение тарифа отчислений в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры.

Такое предложение, сообщили источники издания, обсуждалось в мае на совещании в Минздраве с участием представителей Минюста и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В конце июня Минздрав уведомил о нем правительство.

Размер ставки и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.

По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Колесникова, «новая бюрократическая процедура увеличит расходы компаний на бухгалтерию». «Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы», — говорит он.

Коммерсант
По данным Минздрава, с 2013 года диспансеризацию прошли более 85 миллионов человек, в том числе более 22 миллионов в 2016 году.
В январе 2017 года, по данным «Коммерсанта», представители Минздрава на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок, предложили ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Минздрав, Минюст и ФОМС рассмотрели это предложение и пришли к выводу, что в рамках действующего законодательства правительство такую меру применить не может.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться