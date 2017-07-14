Минздрав предложил штрафовать работодателей за отказ сотрудников пройти диспансеризацию
Министерство здравоохранения предлагает ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию, пишет «Коммерсант».
Как стало известно изданию, Минздрав выступает за повышение тарифа отчислений в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры.
Такое предложение, сообщили источники издания, обсуждалось в мае на совещании в Минздраве с участием представителей Минюста и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В конце июня Минздрав уведомил о нем правительство.
Размер ставки и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.
По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Колесникова, «новая бюрократическая процедура увеличит расходы компаний на бухгалтерию». «Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы», — говорит он.