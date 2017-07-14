Бойца ММА Мурада Амриева исключили из базы федерального розыска

Русская служба "Би-би-си"
10:04, 14 июля 2017
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Боец ММА Мурад Амриев более не числится в базе данных находящихся в федеральном розыске, сообщил Русской службе «Би-би-си» юрист Комитета по предотвращению пыток Альберт Кузнецов.

В середине июня, напомнил он, правоохранительные органы Чечни прекратили уголовное дело Амриева, «и теперь по спискам федерального розыска он не проходит».

Амриев в интервью Русской службе «Би-би-си» заявил, что воспринял сообщение об исключении из федерального розыска и снятии «необоснованных и сфальсифицированных» обвинений «как тот факт, что справедливость восторжествовала».

Боец ММА заявил, что намерен продолжить профессионально заниматься спортом и достичь наилучших результатов.

«Я надеюсь, что моя личная безопасность и безопасность моей семьи не будет подвержена новым необоснованным испытаниям», — добавил он.

По словам Кузнецова, завершение истории — это результата совместной работы правозащитников и СМИ.

Русская служба "Би-би-си"
Боец смешанных единоборств (MMA) Мурад Амриев, живший в Чечне, был в 2013 году задержан местными полицейскими. По словам Амриева, его пытали, добиваясь показания против брата. Оказавшись, а свободе, Амриев уехал из России.
В июне 2017 году Амриев решил вернутся в Россию для оформления документов, но был задержан на границе, из-за того, что власти Чечни объявили его в розыск за использование подложных документов. Речь, как сообщалось, шла о неправильно указанном годе рождения в паспорте Амриева.
Правозащитники указывали, что такие обвинения не предусматривают объявления в федеральный розыск.
После задержания на границе с Украиной Амриеву удалось скрыться из здания транспортной прокуратуры, куда прибыли полицейские из Чечни, чтобы забрать его с собой, но вскоре его задержали в Белоруссии и передали чеченской полиции.
Амриев был доставлен в Чечню, где его отпустили на свободу под подписку о невыезде, а затем объявили о прекращении уголовного дела.

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