Бойца ММА Мурада Амриева исключили из базы федерального розыска

Боец ММА Мурад Амриев более не числится в базе данных находящихся в федеральном розыске, сообщил Русской службе «Би-би-си» юрист Комитета по предотвращению пыток Альберт Кузнецов.

В середине июня, напомнил он, правоохранительные органы Чечни прекратили уголовное дело Амриева, «и теперь по спискам федерального розыска он не проходит».

Амриев в интервью Русской службе «Би-би-си» заявил, что воспринял сообщение об исключении из федерального розыска и снятии «необоснованных и сфальсифицированных» обвинений «как тот факт, что справедливость восторжествовала».

Боец ММА заявил, что намерен продолжить профессионально заниматься спортом и достичь наилучших результатов.

«Я надеюсь, что моя личная безопасность и безопасность моей семьи не будет подвержена новым необоснованным испытаниям», — добавил он.