«Ведомости»: Медведев решил не ездить в регионы из-за фильма «Он вам не Димон». В «Единой России» это опровергли

Премьер-министр Дмитрий Медведев решил не ездить по регионам перед выборами губернаторов и местных депутатов из-за антикоррупционного расследования и фильма «Он вам не Димон». Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный источник, близкий к Кремлю.

Другой собеседник издания заметил, что специального решения об отмене поездок не было — участие Медведева в региональных кампаниях просто не обсуждалось.

По подсчетам «Ведомостей», с 18 апреля президент Владимир Путин уже побывал в 4 из 16 регионов, где пройдут выборы губернаторов. Медведев не был ни в одном из них и посетил только один из шести регионов, где будут выбирать местный парламент.

Секретарь генсовета «Единой России» опроверг отказ Медведева от поездок по регионам. Он заявил, что премьер-министр регулярно встречается с губернаторами в Москве, а в августе намерен посетить выборные регионы.