Суд отказался рассмотреть иск сотрудника ФБК к Медведеву. Активист недоволен баном в твиттере

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Албуров подал иск из-за того, что чиновник забанил его в твиттере.

В суде заявили, что не могут рассмотреть иск из-за «структуры высшего исполнительного органа государственной власти, полномочий председателя правительства РФ, а также характера и содержания административного искового заявления Албурова».

Юрист ФБК Иван Жданов заявил, что это «абсолютный абсурд».