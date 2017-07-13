Суд отказался рассмотреть иск сотрудника ФБК к Медведеву. Активист недоволен баном в твиттере
Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Албуров подал иск из-за того, что чиновник забанил его в твиттере.
В суде заявили, что не могут рассмотреть иск из-за «структуры высшего исполнительного органа государственной власти, полномочий председателя правительства РФ, а также характера и содержания административного искового заявления Албурова».
Юрист ФБК Иван Жданов заявил, что это «абсолютный абсурд».
«Обжалуем в частном порядке», — сказал в разговоре с РБК Жданов.
Георгий Албуров подал иск 22 июня. В нем он указал, что твиттер Медведева является источником информации о деятельности правительства, а значит должен быть доступен для всех граждан России.
Албуров участвует в расследованиях о недвижимости, которой пользуется Дмитрий Медведев. Начальник Албурова Алексей Навальный также забанен Медведевым.