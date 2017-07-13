РБК рассказал о допросах несовершеннолетних участников акции 26 марта

Следственный комитет России вызывает на допросы несовершеннолетних участников антикоррупционной акции протеста 26 марта в Москве и просит их ответить на 60 вопросов о своей семье и политике, сообщает РБК. Подросткам и их родителям выдают анкеты, и они отвечают на вопросы.

Подростков спрашивают, какие у них отношения в семье, не чувствуют ли они в чем-либо недостатка, как они относятся к власти, как относятся к партии Навального и другим оппозиционным партиям. Среди прочего подростков спрашивали, знали ли они о дате 5 ноября 2017 года (на этот день оппозиционер Вячеслав Мальцев предсказывал революцию).

У родителей спрашивают, кто входит в круг общения их ребенка, кто предлагал ему участвовать в митинге и так далее.

РБК сообщает о двух случаях допроса, но по словам одного допрошенного подростка, следователь сказал ему, что всего допросили 50-60 человек.