Красноярские депутаты приняли законопроект о повышении своих зарплат в два раза. А затем сказали, что документ подменили

Седьмой канал
12:54, 13 июля 2017
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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края заявили, что проголосовали за законопроект, предусматривающий повышение их зарплат в два раза, не зная его содержания.

Как сообщил «Седьмому каналу» депутат от ЛДПР Александр Глисков, профильный комитет одобрил один вариант законопроекта, а на голосование была вынесена другая версия.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили», — заявил Глисков.

Фракция ЛДПР, цитирует РИА Новости заявление Глискова, отзывает свои голоса, поданные за законопроект, и «обращается в прокуратуру Красноярского края с тем, чтобы надзорный орган опротестовал закон, в связи с тем, что принят он был с явными нарушениями регламента».

Депутаты от ЛДПР занимают восемь из 52 мест в Красноярском законодательном собрании.

Прокуратура Красноярского края, проверяющая законность принятия законопроекта о повышении зарплат госслужащим, включая депутатов, также пришла к выводу, что поправки в документ были внесены в день голосования.

По словам депутата, его коллеги в шоке: «Бывают запутанные законопроекты, где чертежи какие-то, карты, формулы — а тут взяли один текст и подменили на совсем другой».

Седьмой канал
Законопроект, повышающий зарплаты всем госслужащим, выплачиваемые из краевого бюджета, в два раза, был принят Красноярским законодательным собранием сразу во втором и третьем чтении 8 июня. Документ подписал глава края.
В «Единой России» законопроект, одобренный заксобранием, назвали «чисто техническим», указав, что некоторым категориям госслужащих зарплату не индексировали уже 10 лет.
Среднюю зарплату депутата заксобрания новый закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
За пределами Красноярского края внимание к законопроекту было привлечено, в числе прочего, благодаря записи сюжета из программы «Новое утро» красноярского телеканала ТВК, в котором ведущий Александр Смол высмеивает решение депутатов поднять зарплату самим себе. По состоянию на 15:50 мск 13 июля видеозапись, выложенная на YouTube 10 июля, набрала более 840 тысяч просмотров.
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