Красноярские депутаты приняли законопроект о повышении своих зарплат в два раза. А затем сказали, что документ подменили

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края заявили, что проголосовали за законопроект, предусматривающий повышение их зарплат в два раза, не зная его содержания.

Как сообщил «Седьмому каналу» депутат от ЛДПР Александр Глисков, профильный комитет одобрил один вариант законопроекта, а на голосование была вынесена другая версия.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили», — заявил Глисков.

Фракция ЛДПР, цитирует РИА Новости заявление Глискова, отзывает свои голоса, поданные за законопроект, и «обращается в прокуратуру Красноярского края с тем, чтобы надзорный орган опротестовал закон, в связи с тем, что принят он был с явными нарушениями регламента».

Депутаты от ЛДПР занимают восемь из 52 мест в Красноярском законодательном собрании.

Прокуратура Красноярского края, проверяющая законность принятия законопроекта о повышении зарплат госслужащим, включая депутатов, также пришла к выводу, что поправки в документ были внесены в день голосования.