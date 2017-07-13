Глава СПЧ попросил помиловать Алексея Пичугина
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил главу Оренбургской области поддержать ходатайство о помиловании, поданное бывшим главой службы безопасности «ЮКОСа» Алексеем Пичугиным.
Как сообщил Федотов «Интерфаксу», просьбу поддержать помилование Пичугина, «исходя из гуманитарных соображений», он изложил в письме на имя губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Пичугин отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Его прошение должна рассмотреть в комиссия по вопросам помилования при губернаторе.
Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному заключению по делу об организации убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, нефтеюганского бизнесмена Сергея Горина и его жены, а также нескольких покушений. Пичугин свою вину не признает.
Европейский суд по правам человека признал преследование Алексея Пичугина незаконным и присудил ему компенсацию. Россия отменять приговор Пичугину не стала.
Алексей Пичугин летом 2016 года обращался за помилованием к президенту России. Ему было отказано.