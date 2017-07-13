Глава СПЧ попросил помиловать Алексея Пичугина

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов попросил главу Оренбургской области поддержать ходатайство о помиловании, поданное бывшим главой службы безопасности «ЮКОСа» Алексеем Пичугиным.

Как сообщил Федотов «Интерфаксу», просьбу поддержать помилование Пичугина, «исходя из гуманитарных соображений», он изложил в письме на имя губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Пичугин отбывает наказание в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Его прошение должна рассмотреть в комиссия по вопросам помилования при губернаторе.