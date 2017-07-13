«Аэрофлот» из-за непогоды отменил 14 рейсов из Москвы

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене назначенных на четверг 14 рейсов из московского аэропорта Шереметьево в связи «с прогнозом неблагоприятных метеоусловий».

Отменяются как международные рейсы — в Берлин, Варшаву, Таллин, так и внутрироссийские — в Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Новгород, Архангельск, Воронеж, Минеральные Воды.

Кроме того, говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании, рейсы в Минск, Франкфурт, Мюнхен, Набережные Челны, Краснодар, Воронеж, Ставрополь, а также из Франкфурта и Мюнхена в Москву переносятся с 13 июля на 14 июля.

Пассажирам отмененных рейсов, сообщает «Аэрофлот», предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки.