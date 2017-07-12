Вдова Антона Носика попросила помочь ее благотворительному фонду
Вдова Антона Носика Анна Писаревская попросила помочь благотворительному фонду «Жизнь продолжается», который она зарегистрировала в сентябре 2016 года. Фонд оказывает поддержку семьям, потерявшим кормильца.
Писаревская опубликовала в своем фейсбуке банковские реквизиты для перечисления денег в фонд.
Жизнь продолжается. Life-goes-on.ru Дорогие мои, мне сейчас сложно формулировать что-то внятное. Поэтому напишу коротк...Опубликовано Анной Писаревской 12 июля 2017 г.
Антон Носик умер в ночь на 9 июля, причиной смерти стал сердечный приступ.
Носик был одним из основателей российского сегмента интернета. Он создал первый российский блог «Вечерний интернет», запустил новостные сайты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру» и Newsru.com, позднее занимался развитием «Живого журнала».
В 2005 году Носик основал благотворительный фонд «Помоги.org».