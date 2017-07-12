Сотрудников колонии в Элисте посадили за пытки заключенного. Он умер после избиений

Семерых сотрудников колонии № 1 в Элисте приговорили к срокам лишения свободы от полутора до 11 лет за пытки заключенного Дмитрия Батырева, который умер после избиений.

11-летние сроки получили дежурный помощник начальника колонии Казбек Исраилов и оперуполномоченный Церен Насунов. Их признали виновными в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и превышении должностных полномочий.

Врач Константин Убушаев, присутствовавший при избиении заключенного и не оказавшие ему помощи, приговорен к трем годам.

Бывший заместитель начальника колонии Баатр Дорджиев получил три года лишения свободы, сотрудники отдела безопасности колонии Александр Шуваев и Илья Бадма-Убушаев — семь лет и полтора года соответственно, бывший замглавы отдела специального назначения управления ФСИН по Калмыкии Евгений Молозаев — один год.

Сторона обвинения требовала для сотрудников колонии намного более длительные сроки. Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы сестры погибшего заключенного, пообещал обжаловать приговор.