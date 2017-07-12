Сотрудников колонии в Элисте посадили за пытки заключенного. Он умер после избиений
Семерых сотрудников колонии № 1 в Элисте приговорили к срокам лишения свободы от полутора до 11 лет за пытки заключенного Дмитрия Батырева, который умер после избиений.
11-летние сроки получили дежурный помощник начальника колонии Казбек Исраилов и оперуполномоченный Церен Насунов. Их признали виновными в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и превышении должностных полномочий.
Врач Константин Убушаев, присутствовавший при избиении заключенного и не оказавшие ему помощи, приговорен к трем годам.
Бывший заместитель начальника колонии Баатр Дорджиев получил три года лишения свободы, сотрудники отдела безопасности колонии Александр Шуваев и Илья Бадма-Убушаев — семь лет и полтора года соответственно, бывший замглавы отдела специального назначения управления ФСИН по Калмыкии Евгений Молозаев — один год.
Сторона обвинения требовала для сотрудников колонии намного более длительные сроки. Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы сестры погибшего заключенного, пообещал обжаловать приговор.
«Приговор удивляет, потому что прокурор просил гораздо более суровые сроки для подсудимых (70 лет для всех фигурантов). Фактически судья снизил срок наказания в два-три раза для некоторых сотрудников», — сказал Андрей Сабинин.