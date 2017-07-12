Сотрудников колонии в Элисте посадили за пытки заключенного. Он умер после избиений

Зона права
14:47, 12 июля 2017
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Семерых сотрудников колонии № 1 в Элисте приговорили к срокам лишения свободы от полутора до 11 лет за пытки заключенного Дмитрия Батырева, который умер после избиений.

11-летние сроки получили дежурный помощник начальника колонии Казбек Исраилов и оперуполномоченный Церен Насунов. Их признали виновными в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и превышении должностных полномочий.

Врач Константин Убушаев, присутствовавший при избиении заключенного и не оказавшие ему помощи, приговорен к трем годам.

Бывший заместитель начальника колонии Баатр Дорджиев получил три года лишения свободы, сотрудники отдела безопасности колонии Александр Шуваев и Илья Бадма-Убушаев — семь лет и полтора года соответственно, бывший замглавы отдела специального назначения управления ФСИН по Калмыкии Евгений Молозаев — один год.

Сторона обвинения требовала для сотрудников колонии намного более длительные сроки. Адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы сестры погибшего заключенного, пообещал обжаловать приговор.

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АДВ-ТВ

«Приговор удивляет, потому что прокурор просил гораздо более суровые сроки для подсудимых (70 лет для всех фигурантов). Фактически судья снизил срок наказания в два-три раза для некоторых сотрудников», — сказал Андрей Сабинин.

Зона права
Дмитрий Батырев умер после избиения в колонии 20 ноября 2015 года. В материалах дела говорится, что сотрудники колонии нанесли ему 60 ударов, в том числе резиновой палкой.
После смерти Батырева заместитель начальника колонии Баатр Дорджиев вместе с подчиненными выработал версию о том, что заключенный напал на них с лезвием. Дорджиев распорядился, чтобы сотрудники колонии нанесли себе телесные повреждения и порезали служебную форму.
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