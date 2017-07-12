«„Повесить“ убийство Шеремета на Россию было бы выгодно Украине». Комитет по защите журналистов усомнился в объективности расследования дела

Комитет по защите журналистов
12:56, 12 июля 2017
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Комитет по защите журналистов опубликовал доклад об убийстве Павла Шеремета, в котором поставил под сомнение версию Украины о причастности России к этому преступлению.

«В период напряженности между двумя странами „повесить“ убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения. Однако многие родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности», — говорится в докладе.

Комитет отмечает, что президент Украины Петр Порошенко называл делом чести расследование убийства Шеремета, однако по прошествии года после этого преступления убедительных доказательств «российского следа» не представлено.

В докладе говорится, что версию о причастности к убийству украинской стороны не расследуют должным образом. В частности, Комитет по защите журналистов потребовал от Украины объяснить факт нахождения бывшего сотрудника СБУ около дома Шеремета в ночь перед убийством.

Комитет призвал провести независимое международное расследование убийства Шеремета и потребовал от Порошенко осудить «практику деления журналистов на „патриотов“ и „непатриотов“».

Авторы доклада также призвали Россию полностью сотрудничать со следствием по делу об убийстве Шеремета и предоставить возможность для проверки всех версий.

Если Украина серьезна в своей провозглашенной приверженности интеграции в Евросоюз, она должна согласиться с принятым в странах блока фундаментальным принципом уважения свободы и независимости прессы.

Комитет по защите журналистов
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль взорвали вскоре после того, как журналист отъехал от своего дома в Киеве.
МВД Украины сразу после убийства выдвинуло версию о причастности к преступлению российских спецслужб. Журналисты издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, неоднократно говорили, что подозревали СБУ в слежке за убитым.
Задержанных по делу об убийстве Шеремета нет.

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