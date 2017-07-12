ФСБ предложила дать мэрам доступ к гостайне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предлагает предоставить главам муниципальных образований доступ к гостайне. Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов.

Утверждать список мэров, имеющих доступ к гостайне, говорится в документе, должны руководители субъекта федерации. Губернаторов также предлагается наделить полномочиями по прекращению допуска к гостайне главы муниципального образования и об отрешении его от должности в случае нарушения закона «О государственной тайне».

Мэров, получивших доступ к гостайне, ФСБ предлагает предупреждать об ответственности за нарушение соответствующего закона и брать с них расписку.

Пояснительная записка в комплекте документов к законопроекту отсутствует.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта он не коснется подавляющего большинства глав муниципальных образований. Так, глава экспертного совета всероссийского совета местного самоуправления, сенатор Вячеслав Тимченко предположил, что в первую очередь нововведение затронет глав муниципалитетов, «где есть оборонные предприятия либо предприятия государственной важности».