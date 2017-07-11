Связанные с Мединским компании заподозрили в сговоре при закупках Минкультуры

Антикоррупционный центр партии «Яблоко» обнаружил признаки картельного сговора компаний, участвующих в госзакупках министерства культуры, сообщает РБК.

Компании, подозреваемые в сговоре, по данным юристов «Яблока», могут быть связаны с бывшими бизнес-партнерами и родственниками министра культуры Владимира Мединского.

Антикоррупционный центр проверил данные о 12 госзакупках, проведенных Минкультуры и его структурами, включая Ростуризм, с 2014 года. Общая сумма контрактов составила 106,3 миллиона рублей.

Победителями торгов стали компании «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт». В некоторых из конкурсов участвовали две из этих компаний при отсутствии других претендентов, выяснили в «Яблоке».

Эти компании, указали юристы «Яблока», связаны через общих руководителей, у них совпадает один из телефонов, указанных в едином госреестре юридических лиц. Этот же телефон используют две компании, учрежденные бывшим деловым партнером министра культуры Владимира Мединского Егором Москвиным. Гендиректором и владельцем одной из этих компаний является супруга министра Марина Мединская.

Антикоррупционный центр также отмечает, что владелец «Медиа-консалтинга» Елена Кречетова — давняя знакомая Мединского. Кречетова, по их данным, возглавляет Фонд целевого капитала Российского военно-исторического общества, председателем которого является министр.

В Минкультуры возможность картельного сговора при госзакупках категорически отрицают. «Все госзакупки осуществляются в строгом соответствии с законом и контролируются уполномоченными органами, а также соответствующими службами министерства культуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Яблоко» обратилось в ФАС с просьбой проверить информацию о картельном сговоре. В ФАС заявили, что пока не получали обращение, добавив, что картельных сговоров в Минкультуры ранее никогда не выявлялось.