Союз журналистов Чечни обвинил спецкора «Новой газеты» в «пристрастии к выявлению мнимых преступлений»

Грозный-информ
11:59, 11 июля 2017
Надежный источник

Союз журналистов Чечни опубликовал обращение к «Новой газете» и специальному корреспонденту издания Елене Милашиной, в котором опроверг публикацию издания о массовом убийстве задержанных в республике.

В заявлении Союза журналистов Чечни говорится, что Милашина «с маниакальной настойчивостью человека, страдающего болезненным пристрастием к выявлению мнимых преступлений, с псевдоразоблачительской активностью вот уже который год держит в центре своего воспаленного больного внимания Чеченскую Республику».

Союз журналистов Чечни утверждает, что статья Милашиной о массовых убийствах в республике «больше смахивает на политический заказ от своих западных спонсоров, нежели на журналистское расследование». Авторы заявления потребовали от «Новой газеты» предоставить «конкретные и подтвержденные факты, доказательства, свидетельства» массовых убийств.

Интерес этого издания фокусируется то на свадьбах, в которых они пытаются найти нарушения то ли действующего законодательства, то ли собственных представлений о морали, то на нарушениях прав сообществ людей, позиционирующих себя в исключительных антинравственных плоскостях, то на таких мрачных отражениях собственных многочисленных фобий, как мнимые аресты, пытки и казни, — разброс интересов газеты, как видно, очень широк.

Грозный-информ
«Новая газета» в статье, опубликованной 9 июля, назвала имена 27 людей, которые, по данным издания, были убиты после задержания в Грозном в ночь на 26 января 2017 года. Газета при этом ссылалась на источники в Следственном комитете и в администрации главы Чечни.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал публикацию «Новой газеты» «очередным витком и всплеском нездоровой фантазии» Елены Милашиной.
В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала материалы о преследовании геев в Чечне. По данным издания, в республике были задержаны около 100 человек, которых заподозрили в гомосексуальной ориентации, три человека были убиты. После выхода первой публикации в главной мечети Грозного прошло собрание, участники которого пригрозили журналистам возмездием.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться