Союз журналистов Чечни обвинил спецкора «Новой газеты» в «пристрастии к выявлению мнимых преступлений»
Союз журналистов Чечни опубликовал обращение к «Новой газете» и специальному корреспонденту издания Елене Милашиной, в котором опроверг публикацию издания о массовом убийстве задержанных в республике.
В заявлении Союза журналистов Чечни говорится, что Милашина «с маниакальной настойчивостью человека, страдающего болезненным пристрастием к выявлению мнимых преступлений, с псевдоразоблачительской активностью вот уже который год держит в центре своего воспаленного больного внимания Чеченскую Республику».
Союз журналистов Чечни утверждает, что статья Милашиной о массовых убийствах в республике «больше смахивает на политический заказ от своих западных спонсоров, нежели на журналистское расследование». Авторы заявления потребовали от «Новой газеты» предоставить «конкретные и подтвержденные факты, доказательства, свидетельства» массовых убийств.
Интерес этого издания фокусируется то на свадьбах, в которых они пытаются найти нарушения то ли действующего законодательства, то ли собственных представлений о морали, то на нарушениях прав сообществ людей, позиционирующих себя в исключительных антинравственных плоскостях, то на таких мрачных отражениях собственных многочисленных фобий, как мнимые аресты, пытки и казни, — разброс интересов газеты, как видно, очень широк.