Союз журналистов Чечни обвинил спецкора «Новой газеты» в «пристрастии к выявлению мнимых преступлений»

Союз журналистов Чечни опубликовал обращение к «Новой газете» и специальному корреспонденту издания Елене Милашиной, в котором опроверг публикацию издания о массовом убийстве задержанных в республике.

В заявлении Союза журналистов Чечни говорится, что Милашина «с маниакальной настойчивостью человека, страдающего болезненным пристрастием к выявлению мнимых преступлений, с псевдоразоблачительской активностью вот уже который год держит в центре своего воспаленного больного внимания Чеченскую Республику».

Союз журналистов Чечни утверждает, что статья Милашиной о массовых убийствах в республике «больше смахивает на политический заказ от своих западных спонсоров, нежели на журналистское расследование». Авторы заявления потребовали от «Новой газеты» предоставить «конкретные и подтвержденные факты, доказательства, свидетельства» массовых убийств.