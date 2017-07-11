Сотрудники ФСБ устроили обыск в офисе «дочки» «Реновы»

Сотрудники ФСБ устроили обыск в офисе компании «Т Плюс» — «дочки» «Реновы» Виктора Вексельберга, сообщают со ссылкой на свои источники РБК и издание Legal.Report.

В «Т Плюс» говорят, что в офисе проводятся «стандартные следственные мероприятия». По словам представителя фирмы, она работает в обычном режиме.