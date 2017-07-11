Сотрудники ФСБ устроили обыск в офисе «дочки» «Реновы»

РБК
15:25, 11 июля 2017

Сотрудники ФСБ устроили обыск в офисе компании «Т Плюс» — «дочки» «Реновы» Виктора Вексельберга, сообщают со ссылкой на свои источники РБК и издание Legal.Report.

В «Т Плюс» говорят, что в офисе проводятся «стандартные следственные мероприятия». По словам представителя фирмы, она работает в обычном режиме.

Источник в «Т плюс» рассказал РБК, что сотрудники ФСБ «регулярно запрашивают документы» в компании.

РБК
В сентябре 2016 года были задержаны Управляющий директор группы «Ренова» Евгений Ольховик и генеральный директор входящей в холдинг компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер. Их обвиняют в даче взяток бывшему руководству республики Коми. Оба сотрудника компаний Вексельберга арестованы.
По версии Forbes, Виктор Вексельберг занимает десятое место по размеру состояния среди российских бизнесменов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться