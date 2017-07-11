Сотрудники ФСБ устроили обыск в офисе «дочки» «Реновы»
Сотрудники ФСБ устроили обыск в офисе компании «Т Плюс» — «дочки» «Реновы» Виктора Вексельберга, сообщают со ссылкой на свои источники РБК и издание Legal.Report.
В «Т Плюс» говорят, что в офисе проводятся «стандартные следственные мероприятия». По словам представителя фирмы, она работает в обычном режиме.
Источник в «Т плюс» рассказал РБК, что сотрудники ФСБ «регулярно запрашивают документы» в компании.
В сентябре 2016 года были задержаны Управляющий директор группы «Ренова» Евгений Ольховик и генеральный директор входящей в холдинг компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер. Их обвиняют в даче взяток бывшему руководству республики Коми. Оба сотрудника компаний Вексельберга арестованы.
По версии Forbes, Виктор Вексельберг занимает десятое место по размеру состояния среди российских бизнесменов.