Российские банки запустят опознание клиентов по лицу и голосу в 2018 году

В 2018 году в российских банках запустят единую биометрическую систему идентификации клиентов, рассказал РБК директор проектного офиса по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. Такие сроки закреплены в «дорожной карте» по созданию системы.

Опознание клиентов будет происходить по изображению лица и по голосу, пользователи должны будут записать видео, где произносят специальную фразу. Тестирование этой системы должно быть завершено летом 2017 года, окончательный список банков, где будет доступна такая услуга, сформирует ЦБ.

Предполагается, что опознание по лицу и голосу будут применять при открытии счета или совершении других юридически значимых операций.

«Ростелеком» планирует потратить на внедрение системы более 247 миллионов рублей. Банки два года будут пользоваться оборудованием бесплатно, затем введут дифференцированный тариф.

Записать видео для опознания также можно будет в многофункциональных центрах, сказано в «дорожной карте».