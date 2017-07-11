Отток капитала из России вырос в 1,7 раза

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 года вырос, по данным ЦБ РФ, до 14,7 миллиарда долларов.

За аналогичный период годом ранее отток капитала составлял 8,6 миллиарда долларов. Таким образом, вывоз капитала из РФ увеличился за год почти на 60 процентов.

При этом в июне 2017 года ЦБ зафиксировал приток капитала в 7,7 миллиарда долларов.

Определяющее влияние на отток капитала, говорится в сообщении Банка России, «оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств».

По итогам 2017 года ЦБ ожидает чистый отток капитала из РФ в 19 миллиардов долларов.