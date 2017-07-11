Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, приговоренный к десяти годам лишения свободы в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина, подал президенту РФ прошение о помиловании, сообщает «Коммерсант».

Как рассказала изданию жена осужденного Марина Пьянзина, прошение о помиловании было подано в администрацию колонии строгого режима № 26 в Самарской области в мае. В начале июля прошение поступило в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, рассказала супруга Пьянзина.

По данным «Коммерсанта», в прошении Пьянзин сообщает, что решил обратиться к Путину лично потому, что совершенное им преступление было направленно непосредственно против него. Пьянзин утверждает, что не желал Путину зла, поскольку никогда не был в России и видел российского лидера только по телевизору.

В подготовке покушения, происходившей в Одессе, осужденный, по его словам, оказался замешан случайно, попав под влияние своих друзей — сбежавших из России чеченцев.

Оказавшись в колонии, пишет Пьянзин в прошении о помиловании, он стал внимательно следить за новостям о деятельности Путина и понял, что разделяет позицию президента РФ, например, по российской операции в Сирии, расширению НАТО к границам России и «агрессивной политике США». Осужденный также сообщает, что направил часть своего заработка в колонии в фонд помощи детям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.