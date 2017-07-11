Осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

Коммерсант
06:03, 11 июля 2017
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Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, приговоренный к десяти годам лишения свободы в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина, подал президенту РФ прошение о помиловании, сообщает «Коммерсант».

Как рассказала изданию жена осужденного Марина Пьянзина, прошение о помиловании было подано в администрацию колонии строгого режима № 26 в Самарской области в мае. В начале июля прошение поступило в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, рассказала супруга Пьянзина.

По данным «Коммерсанта», в прошении Пьянзин сообщает, что решил обратиться к Путину лично потому, что совершенное им преступление было направленно непосредственно против него. Пьянзин утверждает, что не желал Путину зла, поскольку никогда не был в России и видел российского лидера только по телевизору.

В подготовке покушения, происходившей в Одессе, осужденный, по его словам, оказался замешан случайно, попав под влияние своих друзей — сбежавших из России чеченцев. 

Оказавшись в колонии, пишет Пьянзин в прошении о помиловании, он стал внимательно следить за новостям о деятельности Путина и понял, что разделяет позицию президента РФ, например, по российской операции в Сирии, расширению НАТО к границам России и «агрессивной политике США». Осужденный также сообщает, что направил часть своего заработка в колонии в фонд помощи детям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как утверждает Марина Пьянзина, обращение ее супруга к президенту нашло поддержку в администрации колонии, которая в своей характеристике на зэка пояснила, что тот встал на путь исправления. За четыре года отсидки, по словам супруги, Илья Пьянзин не имел взысканий, зато регулярно поощрялся — за добросовестное отношение к учебе и труду, а также за участие в спортивных мероприятиях. 

Коммерсант
О предотвращении покушения на Владимира Путина, занимавшего в тот момент пост премьер-министра РФ и баллотирующегося в президенты, российское телевидение объявило в феврале 2012 года.
Покушение, по версии российских правоохранительных органов, готовили уроженцы Чечни Адам Осмаев и Руслан Мадаев при содействии гражданина Казахстана Ильи Пьянзина. Мадаев погиб при взрыве самодельного взрывного устройства. Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины.
Пьянзин был экстрадирован в Россию и приговорен к 10 годам колонии строго режима.
Добиться выдачи Осмаева властям РФ не удалось. После начала боевых действий на востоке Украины Осмаев, оправданный по «террористическим» статьям, возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева. 1 июня в центре Киева на Осмаева было совершено покушение. В Осмаева, по данным правоохранительных органов Украины, стрелял криминальный авторитет из Петербурга Артур Денисултанов.

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