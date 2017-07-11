ФАС запретила физическим лицам обжаловать тендеры по строительству и капремонту

Федеральная антимонопольная служба прекратит принимать жалобы от физических лиц на закупки по определенным видам работ. Об этом рассказал замглавы ведомства Рачик Петросян.

Граждане не смогут оспаривать результаты конкурсов по работам, которые по закону физические лица выполнять не могут. Речь идет о работах, для которых необходим допуск саморегулируемых организаций: строительство, реконструкция, капремонт.

Такие работы, которые регулируются законом 223-ФЗ, по словам Петросяна, могут выполнять только индивидуальные предприниматели и юридические лица. По данным IST-Budget, на 223-ФЗ (о закупках госкомпаний) приходится треть всех госзакупок.

Петросян объяснил, что такие ограничения связаны с определениями Верховного суда, который решил, что нельзя оспаривать закупки, в которых не можешь участвовать.