В Моске произошел пожар в торговом центре «Рио». Все здание затянуло дымом
В Москве в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе произошел пожар. Как сообщает «Интерфакс», площадь задымления составила 70 тысяч квадратных метров.
Как сообщает ТАСС, вероятно, не сработала система дымоудаления, в результате чего ТЦ затянуло дымом.
По данным агентств, пострадали 14 человек.
В экстренных службах также сообщили, что всего из горящего торгово-развлекательного центра эвакуированы более 2 тысяч человек, в здании могут находиться люди.
В январе 2017 года пожар произошел в другом ТЦ «Рио» в районе метро «Академическая».