В Моске произошел пожар в торговом центре «Рио». Все здание затянуло дымом

ТАСС
16:21, 10 июля 2017

В Москве в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе произошел пожар. Как сообщает «Интерфакс», площадь задымления составила 70 тысяч квадратных метров.

Как сообщает ТАСС, вероятно, не сработала система дымоудаления, в результате чего ТЦ затянуло дымом.

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По данным агентств, пострадали 14 человек.

В экстренных службах также сообщили, что всего из горящего торгово-развлекательного центра эвакуированы более 2 тысяч человек, в здании могут находиться люди.

ТАСС
В январе 2017 года пожар произошел в другом ТЦ «Рио» в районе метро «Академическая».
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