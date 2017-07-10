На Украине россиян обяжут отчитываться о своих перемещениях
На Украине граждан России, живущих на территории страны, обяжут отчитываться о своих перемещениях. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Когда введут новый порядок и каким образом россияне должны будут отчитываться о своих поездках, он не уточнил.
Турчинов добавил, что для граждан России на Украине также введут обязательную регистрацию по месту проживания.
По его словам соответствующие поручения были даны исключительно из соображений национальной безопасности, и также были направлены в Министерство иностранных дел, кабинет министров, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу и Государственную пограничную службу.