На Украине россиян обяжут отчитываться о своих перемещениях

На Украине граждан России, живущих на территории страны, обяжут отчитываться о своих перемещениях. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Когда введут новый порядок и каким образом россияне должны будут отчитываться о своих поездках, он не уточнил.

Турчинов добавил, что для граждан России на Украине также введут обязательную регистрацию по месту проживания.