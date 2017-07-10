«Интерфакс» сообщил об опасном сближении самолета-разведчика с пассажирским лайнером над Балтикой

Самолет-разведчик НАТО приблизился на расстояние 150 метров к пассажирскому лайнеру А321 в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам источника, у А321 сработала система предупреждения об опасном сближении, когда лайнер, выполнявший рейс из Хельсинки в Мюнхен, пролетал над нейтральными водами Балтики в 100 километрах от Калининграда.

Источник «Интерфакса» сообщил, что к пассажирскому лайнеру, по предварительной информации, приблизился самолет RC-135 Rivet Joint.

Официальной информации об опасном сближении самолетов над Балтикой нет.