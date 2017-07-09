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Уэйн Руни вернулся из «Манчестера» в «Эвертон»

«Эвертон»
13:06, 9 июля 2017
Надежный источник

Нападающий Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» после 13 лет в «Манчестер Юнайтед». Об этом было объявлено 9 июля.

Руни подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт, сумма сделки не разглашается.

«Я рад вернуться в „Эвертон“. Не терпится снова надеть синюю майку и выйти на „Гудисон Парк“. До встречи!» — сказал Руни.

Руни выступал за «Эвертон» с 2002 года, а в академии клуба занимался с 10 лет. В 2004 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за форварда более 25 миллионов фунтов.
В составе «Манчестера» Руни пять раз становился чемпионом Премьер-лиги, а в 2008 году победил в Лиге чемпионов УЕФА. Руни — лучший форвард в истории «Манчестера» и сборной Англии по количеству забитых голов.
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