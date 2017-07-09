Уэйн Руни вернулся из «Манчестера» в «Эвертон»

Нападающий Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» после 13 лет в «Манчестер Юнайтед». Об этом было объявлено 9 июля.

Руни подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт, сумма сделки не разглашается.

«Я рад вернуться в „Эвертон“. Не терпится снова надеть синюю майку и выйти на „Гудисон Парк“. До встречи!» — сказал Руни.