Уэйн Руни вернулся из «Манчестера» в «Эвертон»
Нападающий Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» после 13 лет в «Манчестер Юнайтед». Об этом было объявлено 9 июля.
Руни подписал с «Эвертоном» двухлетний контракт, сумма сделки не разглашается.
📝 | We're delighted to bring @WayneRooney back to #EFC! He signs from @ManUtd, 2 year deal. #WelcomeHomeWayne— Everton (@Everton) July 9, 2017
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«Я рад вернуться в „Эвертон“. Не терпится снова надеть синюю майку и выйти на „Гудисон Парк“. До встречи!» — сказал Руни.
Руни выступал за «Эвертон» с 2002 года, а в академии клуба занимался с 10 лет. В 2004 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за форварда более 25 миллионов фунтов.
В составе «Манчестера» Руни пять раз становился чемпионом Премьер-лиги, а в 2008 году победил в Лиге чемпионов УЕФА. Руни — лучший форвард в истории «Манчестера» и сборной Англии по количеству забитых голов.