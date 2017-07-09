На юго-западе Сирии началось перемирие, которое Путин согласовал с Трампом в Гамбурге

В юго-западных районах Сирии началось перемирие, согласованное Россией и США на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. Режим прекращения огня вступил в силу с полудня 9 июля по местному времени (совпадает с московским).

Соглашение о перемирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда было достигнуто по итогам переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Документ прорабатывался в Иордании с участием экспертов России и США.

Гарантами перемирия выступают Москва и Вашингтон, они должны будут наладить контакты с оппозиционерами и мониторинговым центром в Иордании. Новое соглашение стало развитием договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Астане в мае 2017 года.

В Госдепе США уже отметили, что новое перемирие предусматривает более комплексный подход, чем предыдущие попытки урегулировать ситуацию в Сирии. Расширение зоны перемирия на другие части Сирии возможно в течение «ближайших недель и месяцев».