Ирак объявил об освобождении Мосула от «Исламского государства»

Премьер-министр Ирака Хадер Абади прибыл в Мосул, чтобы поздравить вооруженные силы страны с освобождением города от «Исламского государства». Он официально объявил о победе над террористами в городе.

Террористы «Исламского государства» захватили Мосул в 2014 году. С тех пор иракские власти пытались отбить город. Последняя военная операция началась в октябре 2016 года. Наземное продвижение иракских войск сопровождалось воздушными налетами международной коалиции. Мосул был главныем оплотом «Исламского государства» в Ираке.

По оценке американского Минобороны США, Ирак потерял 40 процентов бойцов контртеррористического подразделения, которое занималось освобождением Мосула.