В Италии задержали 38-летнего выходца из Чечни. Его подозревают в вербовке смертников и в нападении на Дом печати в Грозном

В итальянском регионе Апулия задержан 38-летний выходец из Чечни Эли Бомбаталиев, которого подозревают в вербовке смертников и в причастности к нападению на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года.

По сообщению итальянской полиции, Бомбаталиев входил в связанную с террористами из «Имарата Кавказ» группой боевиков, которая напала на Дом печати. В 2014 и 2015 году он воевал в Сирии на стороне террористического «Исламского государства».

В Италии Бомбаталиев возглавлял исламский центр в городе Фоджа — по словам представителя прокуратуры, благодаря своей харизме он «получил ключи от центра за четыре дня», передает агентство Aska.

По версии следствия, Бомбаталиев готовил теракт и склонял стать смертницей свою жену, 49-летнюю россиянку Марию Качмазову. Женщину депортировали из Италии. Также были депортированы два гражданина Албании, которых вербовал Бомбаталиев.

По данным прокуратуры, у преступника была еще одна жена, местонахождение которой пока неизвестно. Следствие подозревает, что она была завербована и может совершить теракт.

В поле зрения властей он попал после задержания за оправдание терроризма выходца из Туниса в 2016 году. «Мы хотели понять, кто его радикализовал и вышли на Бомбаталиева», — заявили в прокуратуре. В ходе расследования итальянские правоохранительные органы сотрудничали с властями Бельгии и России, заявили в прокуратуре.