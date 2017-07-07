В Санкт-Петербурге штабу Навального отказали в установке стенда из-за оскорбления чувств верующих
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала штабу Алексея Навального в установке агитационного куба рядом с Князь-Владимирским собором. Как объяснили в администрации, храм посещают верующие, и проведение публичного мероприятия может оскорбить их чувства.
Также, как пишет «Фонтанка», в установке куба и проведении пикета численностью до 10 человек было отказано в связи с тем, что его планировалось проводить вблизи автомобильной дороги. Это, по мнению администрации Петроградского района, может отвлечь внимание водителей и пешеходов и привести к ДТП.
Заявителям акции предложены другие места для проведения пикета.
8 и 9 июля штаб Навального в Санкт-Петербурге планирует провести агитационный субботник и раздать большое количество листовок у станций метро.
6 июля полицейские во многих регионах России начали изымать листовки и другие материалы у сторонников Навального. Известно об обысках и изъятии листовок в Казани, Чебоксарах, Перми, Екатеринбурге, Астрахани и других городах. В московский офис также пришла полиция.