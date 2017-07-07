В Санкт-Петербурге штабу Навального отказали в установке стенда из-за оскорбления чувств верующих

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала штабу Алексея Навального в установке агитационного куба рядом с Князь-Владимирским собором. Как объяснили в администрации, храм посещают верующие, и проведение публичного мероприятия может оскорбить их чувства.

Также, как пишет «Фонтанка», в установке куба и проведении пикета численностью до 10 человек было отказано в связи с тем, что его планировалось проводить вблизи автомобильной дороги. Это, по мнению администрации Петроградского района, может отвлечь внимание водителей и пешеходов и привести к ДТП.

Заявителям акции предложены другие места для проведения пикета.