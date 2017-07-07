Умер заместитель директора «Левада-центра» социолог Алексей Гражданкин

Социолог Алексей Гражданкин, занимавший пост заместителя директора «Левада-центра», умер в возрасте 57 лет.

«Его уход стал огромной потерей для Центра, в котором он работал с момента его основания, равно как и для всей сферы социологии общественного мнения, изучению которой он посвятил всю свою жизни», — говорится в сообщении, распространенном «Левада-центром».

Гражданкин был одним из создателей Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В 2003 году все сотрудники ВЦИОМа, включая Гражданкина, уволились и перешли во вновь созданную исследовательскую организацию, получившую название «Левада-центр».

«Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания Центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает», — подчеркивается в сообщении коллектива «Левада-Центра».