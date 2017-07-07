Суд смягчил блогеру Руслану Соколовскому приговор за оскорбление чувств верующих
Свердловский областной суд снизил срок условного лишения свободы блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих, с 3,5 лет до двух лет и трех месяцев.
«Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова сообщает, что Соколовскому отменили наказание за незаконное хранение специальных технических средств, которое было связано с найденной у него ручкой со встроенной видеокамерой.
Блогера Руслана Соколовского признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте устройств для скрытой записи в мае 2017 года.
Основное обвинение было связано с его видеороликами, в которых он высказывался на тему религии. Задержан Соколовский был в сентябре 2016 года после публикации видео, где он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.