Суд смягчил блогеру Руслану Соколовскому приговор за оскорбление чувств верующих

Свердловский областной суд снизил срок условного лишения свободы блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих, с 3,5 лет до двух лет и трех месяцев.

«Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова сообщает, что Соколовскому отменили наказание за незаконное хранение специальных технических средств, которое было связано с найденной у него ручкой со встроенной видеокамерой.